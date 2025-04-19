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СМИ: в МВД проверяют информацию о возможном побеге срочников в Краснодаре

Министерство внутренних дел проводит проверку информации о возможной попытке побега группы военнослужащих с территории военной комендатуры в Краснодаре. Об этом пишет RT.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вечером 18 апреля в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Краснодаре наблюдается большое скопление полиции возле воинской части на улице 3-я Трудовая. Сообщалось о якобы побеге нескольких военных, ранее самовольно оставивших часть, с территории военной комендатуры, где их держали в «специально отгороженном месте». Официально эта информация до сих пор не подтверждена.

По данным RT, полиция проводит проверку.

Вячеслав Рыжков

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