Турция может потребовать от «Азимута» возместить расходы после ЧП с SSJ

Несколько пассажиров подали иски против российской авиакомпании «Азимут» после жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Власти Турции также могут потребовать от «Азимута» возмещения расходов на тушение пожара, возникшего в аэропорту, заявил адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы истцов.

По его словам, турецкие юристы требуют расследовать утверждения о возможном злом умысле как причине пожара. Он уточнил, что Министерство транспорта Турции проводит отдельное расследование инцидента. «Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении»,— рассказал «РИА Новости» господин Гюрол.

Инцидент случился 24 ноября. На борту было 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. «Азимут» обещал выплатить пассажирам 100 тыс. руб. Предварительной причиной ЧП перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра. После инцидента прошли внеплановые проверки в авиакомпании и четырех аэропортах. В декабре группа пассажиров «Азимута» направила иск к пилотам, которых они обвинили в преднамеренной аварии ради страховой компенсации.

Подробнее о проблемах с самолетами SSJ 100 — в материале «Ъ FM» «Неисправности повисли в воздухе».