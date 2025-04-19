В Казани за сутки произошло 182 ДТП

В Казани за день было зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Всего пострадали 3 человека, погибших нет.

Из общего числа происшествий 57 случаев были оформлены через центры обработки ДТП, еще 25 аварий с материальным ущербом зафиксированы инспекторами ГИБДД непосредственно на местах.

Правоохранителями было выявлено 7 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, и 6 автомобилистов, не имевших водительских прав. Также в территориальные отделы полиции доставлены 6 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин