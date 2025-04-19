Челябинский боксер Сергей Ковалев одержал победу в прощальном поединке

В Челябинске прошел последний бой в карьере боксера Сергея Ковалева, выступавшего в полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Он одержал победу над спортсменом, представляющим Германию, Артуром Манном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Матч прошел 18 апреля во дворце спорта «Юность» в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Сергей Ковалев дважды отправил в нокдаун Артура Манна – во втором и седьмом раундах.

Сергей Ковалев является уроженцем Копейска. Ему 42 года. Боксер имеет титулы заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF, WBO. В начале марта этого года Сергей Ковалев объявил о завершении карьеры и проведении прощального поединка.