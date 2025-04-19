«Трактор» обыграл минское «Динамо» и продолжил вести в серии плей-офф КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл минскую команду «Динамо» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Счет составил 3:2 в пользу южноуральцев.

Матч состоялся 18 апреля в Минске. Из «Трактора» шайбы забили Логан Дэй, Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон. В составе «Динамо» отличились Виталий Пинчук и Илья Усов.

Теперь счет в серии составляет 3:1 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет 20 апреля в Челябинске.