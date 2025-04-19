Росводресурсы сообщило об обмелении Волги

Росводресурсы сообщили о низком уровне воды в Волге и ее притоках, который связан с аномально теплой зимой. Ведомство уточнило, что сейчас водохранилища постепенно наполняются.

«В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой»,— сообщила пресс-служба Росводресурсов «РИА Новости».

Как добавило ведомство, в третьем и четвертом кварталах 2024 года приток воды в большинстве водохранилищ был на 20-55% меньше нормы. В настоящий момент Угличское водохранилище заполнено на 95%, Рыбинское — на 68%, Горьковское — на 71%.