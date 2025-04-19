Организаторы подпольного казино в Новосибирске получили условные сроки

Суд в Новосибирске признал виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) шестерых жителей города, сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как установило следствие, новосибирцы в период с 1 декабря 2021 года по 4 февраля 2022-го, «по предварительному сговору, распределив роли (организаторов и крупье), с целью незаконного обогащения» организовали в одном из помещений на ул. 1905 в Железнодорожном районе нелегальный игорный клуб с покером и рулеткой.

Участникам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы условно от 1,5 до 2 лет с испытательным сроком до 2 лет.

Михаил Кичанов