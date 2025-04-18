На Кубани отмечен дефицит кадров в образовании и здравоохранении

В Краснодарском крае зафиксирован рост потребности в кадрах — на начало апреля в регионе было зарегистрировано 69,6 тыс. вакансий, что на 1,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства труда и социального развития.

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Наибольший дефицит персонала наблюдается в сфере образования и здравоохранения: на долю этих направлений приходится 18,7% и 13,7% от общего числа предложений соответственно. Существенная потребность в кадрах сохраняется также у структур государственного управления и обеспечения безопасности (11%), предприятий обрабатывающей промышленности (10,5%), строительной отрасли (9,6%) и сельского хозяйства (8,5%). Менее выражена кадровая нехватка в торговле (6,3%) и в сфере транспортировки и хранения (4,1%).

Среди рабочих профессий наиболее востребованы водители, продавцы, повара, строители, швеи, операторы, горничные и бармены. В категории специалистов традиционно высок спрос на врачей, учителей, инженеров, воспитателей, бухгалтеров, сотрудников охраны и представителей силовых структур.

Вячеслав Рыжков