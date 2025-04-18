Трамп заявил о приближении развязки в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о прекращении огня на Украине выходят на финальную стадию. На вопрос, не пытается ли Москва ввести Вашингтон в заблуждение, Трамп ответил: «Никто ни с кем не играет. Я пытаюсь помочь».

«Думаю, у нас хорошие шансы на успех. Сейчас все движется к развязке»,— заявил он журналистам в Белом доме. Он добавил, что как опытный переговорщик видит «энтузиазм обеих сторон», «но вы скоро узнаете».

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