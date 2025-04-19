Концерт «Пикника», звезды фигурного катания и фестиваль медоварен

Когда выступит рок-группа «Пикник» с новой программой «Один на один», где пройдет первый в Сибири фестиваль медоварен с битвой викингов и ремесленной ярмаркой. Кто из звезд фигурного катания выступит в ледовом шоу. Больше мероприятий в афише «Ъ-Сибирь».

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19 апреля (суббота)

В «Белой галерее» откроется фотовыставка работ Анны Гражданкиной «Поиграй со мной». Яркие краски фотографий говорят о забытых переживаниях и потерянных воспоминаниях детства. Новосибирский фотограф Анна Гражданкина — победитель и финалист многих профессиональных конкурсов, а также основатель фестиваля современной фотографии «Арткоко». Выставка доступна с 12:00.

В арт-резиденции «Респект» состоится перформанс «Bodytalk: Мозг vs Тело». Его представит Анастасия Каракулова — выпускница инклюзивной театральной студии «Особенный ТИП». Автор обещает зрителям освобождение от стереотипов об «ограниченных возможностях». Начало в 15:00.

20 апреля (воскресенье)

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В баре «Типография» пройдет первый в Сибири фестиваль медоварен и медовух. В нем примут участие 12 производителей со всей России. В программе заявлены живая фолк-музыка, битва викингов, мастер-классы и ремесленная ярмарка. Начало в 16:00.

21 апреля (понедельник)

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В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Искусство победителей» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 120 работ. Они собраны из фондов Всероссийского музея декоративного искусства и краеведческого музея. Часть предметов демонстрируется впервые. Выставка доступна с 12:00.

22 апреля (вторник)

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В Доме ученых СО РАН откроется выставка «Ностальгия по настоящему» новокузнецкого художника Константина Дверина. Публике будет представлено около 100 полотен, в которых автор говорит о вечных проблемах жизни, добре и зле, любви и ненависти. Открытие состоится в 18:00.

23 апреля (среда)

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На «Сибирь-Арене» пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. В программе заявлены выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звезд мирового уровня — Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Аделии Петросян и других. Начало в 19:00.

На сцене НОВАТа выступят артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Они представят балет «Преступление и наказание» по произведению Федора Достоевского. «В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского»,— говорит о постановке Борис Эйфман. Начало в 19:00.

24 апреля (четверг)

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В ресторане «Максимилианс» выступит актер и музыкант Александр Устюгов вместе с коллективом Ekibastuz. Группа была создана во время работы над сериалом «Чума». Ему требовался саундтрек, и Александр Устюгов написал первые композиции — «Почтовые птицы» и «Дорога в рай». Начало в 20:00.

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На «Локомотив-Арене» выступит рок-группа «Пикник». Музыканты представят программу «Один на один». Она включает в себя новый альбом, видеоряды и лазерную инсталляцию. Начало в 19:30.

На сцене ДК Железнодорожников театр «Антреприза» покажет спектакль «Мы летим, или Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камолетти. В ролях: Светлана Саягова, Иван Жидков, Анна Михайловская, Елена Валюшкина и др. В основе сюжета жизнь успешного парижского архитектора Бернара, у которого есть сразу три невесты. Все они работают стюардессами, но на разных авиалиниях. Начало в 19:00.

25 апреля (пятница)

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В Государственном концертном зале им. А.М. Каца выступит симфонический оркестр Мариинского и Большого театров с программой XXIV Московского Пасхального фестиваля. Выступления участников будут приурочены к 80-й годовщине Победы, а также к 185-летнему юбилею композитора Петра Чайковского. Фестиваль зародился в 2002 году по инициативе дирижера Валерия Гергиева и правительства Москвы.

Александра Стрелкова