Публикация резолютивной части решения № 2-1063/24 от 1 февраля 2024 года, вынесенного Дорогомиловским районным судом г. Москвы

Суд решил:

Исковые требования Габриелянова Арама Ашотовича к ООО «ЯНДЕКС», Казаченко Александру Алексеевичу, АО «Коммерсантъ», ООО «Печатный двор» о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, о защите чести, достоинства и деловой репутации, о компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Габриелянова Арама Ашотовича сведения, содержащиеся в материале под названием «Куда уводят природные активы Орловской области», размещенном в сети Интернет по адресу: http//:www/ kommersant.ru/doc/6223416, а именно: «Когда перед ТиАйДжи встала необходимость возврата незаконно отчужденных активов после судебных решений, все та же «группа лиц» попыталась сформировать в ООО «ЦЕОМАКС» искусственную финансовую задолженность через векселя, (что также было опротестовано судами), и кабальный для ОАО «Промцеолит» агентский договор с ООО «Цеотрейдресурс», владельцем которого, согласно ЕГРЮЛ на 76% является Арам Габрелянов, на маркетинговые услуги. За оказание этих услуг ОАО «Промцеолит» обязали выплачивать в пользу ООО «Цеотрейдресурс» 25% всей валовой выручки. В результате этого нехитрого приема ОАО «Промцеолит» выплатило в пользу ООО «Цеотрейдресурс» 134 миллиона рублей и получило огромный убыток, а учредители ООО «Цеотрейдресурс» начислили себе и получили дивиденды», «Между тем, Арам Габрелянов, видимо, пользуясь свободой действий, через свое ООО «Цеотрейдресурс» обратился в суд с иском о взыскании с ОАО «Промцеолит» 90 миллионов рублей за якобы недоплаченные маркетинговые услуги по кабальному агентскому договору, несмотря на то, что судебной экспертизой уже было установлено, что подписи на документах об оказании услуг поддельные».

Обязать Казаченко Александра Алексеевича и ООО «Печатный двор» опровергнуть порочащие Габриелянова Арама Ашотовича сведения путем опубликования в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения в законную силу в сети Интернет по адресу http//:www/kommersant.ru/ резолютивную часть решения суда на срок не менее 3 (трех) месяцев.

Взыскать с Казаченко Александра Алексеевича в пользу Габриелянова Арама Ашотовича компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей.

В удовлетворении остальной части требований – отказать.