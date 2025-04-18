Пожилая петербурженка погибла в ДТП с участием такси Hyundai и «Лады Ларгус»

Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом, произошедшего днем 18 апреля по адресу 3-я Конная Лахта, д. 23. В результате столкновения двух авто погибла пожилая женщина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной версии, 26-летний водитель автомобиля такси Hyundai совершил разворот, не предоставив преимущество «Ладе Ларгус», за рулем которой находился 19-летний молодой человек. В результате аварии погибла пассажирка иномарки.

На вид погибшей женщине 50-60 лет, ее личность в данный момент устанавливается, сообщили в главке. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что девятилетний школьник попал в больницу после ДТП с иномаркой на Парнасе.

Дарья Астанина