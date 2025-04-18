В Ревде возбудили уголовное дело о гибели двух человек при пожаре

Следственным отделом по городу Ревда (Свердловская область) СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, вечером 14 апреля поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Ильича. В результате пожара погибли женщина 1954 года рождения и ее сын 1987 года рождения. Четырехлетний ребенок госпитализирован. Семья на профилактическом учете в ПДН не состояла.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Предварительная причина смерти стало отравление угарным газом, вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Все указанные граждане проживали вместе в этом доме, где и произошел пожар. С ними проживала мать ребенка, но в момент возгорания ее не было в доме. Еще один ребенок в доме в это время отсутствовал, так как гулял на улице»,— сообщил господин Горелых.

Полина Щуцкая