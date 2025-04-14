При пожаре в Ревде погибли два человека, госпитализирован ребенок

В Ревде (Свердловская область) вечером 14 апреля произошел пожар в частном доме на улице Ильича, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, погибли мужчина 1987 года рождения и женщина 1954 года рождения. Четырехлетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

«По полученным предварительным сведениям, в пожаре погибла местная жительница и ее сын, работавший грузчиком. Пострадавший в ходе пожара четырехлетний внук женщины сейчас в больнице. Все указанные граждане проживали вместе в этом доме, где и произошел пожар. С ними проживала мать ребенка, но в момент возгорания ее не было в доме. Еще один ребенок в доме в это время отсутствовал, так как гулял на улице»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Семья на профилактическом учете в ПДН не состояла.

Следователи СКР проводят осмотр места происшествия, опрашивают соседей и знакомых семьи, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. По предварительным данным, на телах нет признаков насильственной смерти. Вероятной причиной трагедии считается отравление продуктами горения, среди версий причин возгорания рассматривается неосторожность при курении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Расследование продолжается.

Полина Щуцкая