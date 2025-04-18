Следствие начало проверку после падения ребенка из окна под Саратовом

Следствие приступило к доследственной проверке в связи с травмированием ребенка при падении из окна в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, ребенок выпал из окна второго этажа квартиры дома на ул. Рабочей сегодня, 18 апреля. Пострадавшего увезли в медучреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, они примут процессуальное решение.

Павел Фролов