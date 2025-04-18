Вооружившись знаниями

Ставропольский краевой суд рассмотрит дело четырех россиян, которым правоохранители вменяют участие в вооруженной банде, орудовавшей на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Фигурантов обвиняют в грабеже, разбое, вымогательстве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По данным краевой прокуратуры, от их действий пострадали четверо жителей Северного Кавказа. Общий ущерб от действий обвиняемых следствие оценило почти в 1,9 млн руб. Свою вину в инкриминируемых им деяниях фигуранты не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня, 18 апреля, прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении четырех россиян. Они, по версии следствия, являются участниками банды, орудовавшей на Ставрополье и в Кабардино-Балкарской Республике. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбое (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), незаконном приобретении оружия и боеприпасов, а также их передаче, хранении и перевозке (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, в 2020-2021 годах житель Ставрополья создал из местных подельников и возглавил организованную преступную группу (ОПГ). Правоохранители считают, что с июня 2020 года по декабрь 2021-го четверо обвиняемых совершали вымогательства и вооруженные разбойные нападения на жителей Ставрополья и КБР.

Кроме того, они незаконно перевозили, носили и хранили в тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы, а также использовали их при совершении преступлений, отмечается в релизе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, своими действиями участники ОПГ нанесли ущерб четырем потерпевшим на общую сумму около 1,9 млн руб. Свою вину в инкриминируемых им деяниях фигуранты не признают.

Источник в правоохранительных структурах региона рассказал «Ъ-Кавказ». что, по версии следствия, участники банды предполагали, будто их жертвы занимаются сбытом наркотиков и психотропных веществ. Так ли это на самом деле, источник не уточнил.

Он разъяснил «Ъ-Кавказ», что решение нападать на лиц, якобы участвующих в наркобизнесе, выглядит странно. «Но в случаях, когда такое происходит, это объясняется тем, что дилеры имеют при себе крупные суммы денег, а после ограбления не идут с жалобами в правоохранительные структуры. Ведь полиции такие “пострадавшие” не смогут объяснить, каким образом у них появились столь крупные суммы»,– пояснил источник.

Андрей Петров