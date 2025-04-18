Бывший руководитель нижегородского лесничества стал «черным лесорубом»

В Нижегородской области бывший руководитель Борского районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса. По данным регионального управления ФСБ, вместе с ним по уголовному делу проходит замначальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, незаконную вырубку подозреваемые вели в 2022/23 годах под видом заготовки древесины для нужд граждан.

По данным ФСБ, документы, необходимые для получения разрешений на вырубку, были оформлены на 11 подставных лиц. Всего «черные лесорубы» заготовили древесины на 13 млн руб.

Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Андрей Репин