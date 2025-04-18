Ульяновские женщины анкетируются в четыре раза охотнее мужчин

Минэкономразвития Ульяновской области сообщило о промежуточных результатах опросов жителей региона на портале Госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего, как отмечает ведомство, в опросах аналитического центра при правительстве РФ жители Ульяновской области заполнили 16 тысяч анкет.

Как пример министерство приводит ответы на вопросы о материальном положении семьи. Из 5325 анкет 82 ответили, что денег не хватает даже на еду, 679 сказали, что на еду хватает, но тратиться на одежду и оплату ЖКХ затруднительно; 1512 признались, что денег хватает на еду и одежду, но товары длительного пользования не могут себе позволить; 22269 человек ответили, что доходов хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не могут позволить себе покупку автомобиля, дачи, или квартиры. И только 417 сказали, что им хватает денег на все. 366 жителей региона отказались отвечать на эти вопросы.

Министерство отмечает, что охотнее всего отвечают жители Ульяновска (6341 анкета), Димитровграда (2711 анкет), Ульяновского (1029 анкет), Мелекесского (778 анкет) и Сурского (577 анкет) районов.

Женщины заполнили 13 тыс. анкет, а мужчины — 3 тыс. анкет.

Андрей Васильев, Ульяновск