Самолет Sukhoi Superjet из Петербурга совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил 78.ru.

Воздушное судно приземлилось во Внуково в 18:44. Пассажиров начали высаживать, после этого запланировано обследование борта. По предварительным данным, команда судна запросила аварийную посадку после того, как при попытке приземления у самолета вышла только передняя стойка шасси.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что аэропорт Пулково переходит на весенне-летний режим работы.

Дарья Астанина