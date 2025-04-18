Установлен рекорд посещаемости НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила рекорд посещаемости. Пресс-служба организации сообщила, что 1312 матчей регулярного чемпионата-2024/2025, завершившегося сегодня, 18 апреля, ночью, посетили 23 млн зрителей.

Заполняемость арен составила 96,9%. Предыдущий рекорд (22,8 млн зрителей) был установлен в прошлом сезоне.

Матчи регулярного чемпионата прошли на 32 домашних аренах клубов НХЛ. Также матч Зимней классики между «Чикаго Блэкхокс» и «Сент-Луис Блюз» принял бейсбольный стадион Wrigley Field в Чикаго. «Колумбус Блю Джекетс» встретился с «Детройт Ред Уингз» в рамках Стадионной серии на Ohio Stadium в Колумбусе. Этот матч стал самым посещаемым в сезоне — на нем присутствовали 94 тыс. болельщиков. «Буффало Сейбрс» и «Нью-Джерси Девилс» провели два своих первых матча регулярного чемпионата, сыграв друг с другом на O2 Arena в Праге. «Флорида Пантерс» и «Даллас Старс» встречались на Nokia Arena в финском Тампере.

По итогам регулярного чемпионата лучшим клубом по посещаемости стал «Монреаль Канадиенс». На 42 домашних играх, прошедших на арене Bell Centre, присутствовали 865,3 тыс. зрителей.

Матчи play-off НХЛ стартуют 19 апреля.

Таисия Орлова