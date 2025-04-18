Готовившийся к аварийной посадке SSJ 100 успешно приземлился во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet 100, который из-за возникших неполадок некоторое время кружил над Внуково, успешно приземлился в московском аэропорту, следует из данных сервиса Flightradar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Лайнер совершал рейс из Санкт-Петербурга в Москву. По данным петербургского телеканала 78, у самолета вышла только передняя стойка шасси, и экипаж водил самолет кругами над Внуково, пытаясь решить проблему с выпуском остальных стоек шасси.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник подтверждает информацию об успешной посадке лайнера и сообщает, что на борту были неполадки, но они не связаны с работой шасси. Вскоре информацию о некорректной работе шасси опровергла пресс-служба Росавиации.

На онлайн-табло прилетов аэропорта Внуково сообщается, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV 6175 из Петербурга в Москву, совершил посадку в 18:02 мск. Время прибытия по расписанию — 17:30 мск.