В РСТ ожидают сохранения спроса на отдых в Анапе за счет инфраструктуры

Анапа сохранит туристическую привлекательность вне зависимости от ограничений со стороны Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на президента организации Илью Уманского. По его словам, высокому спросу способствует развитая инфраструктура курорта, включая широкое присутствие гостиниц, работающих по системе «все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Как отметил господин Уманский, Анапа остается одним из наиболее оснащенных инфраструктурно направлений в России: в городе-курорте сосредоточено значительное количество санаториев, объектов с программами досуга, анимацией, бассейнами и аквапарками. По его оценке, на фоне начавшегося курортного сезона уже фиксируется снижение цен на проживание, которое может усилиться после разъяснений официальных структур.

Параллельно с этим, по информации РСТ, наблюдается перераспределение спроса на отдых в пользу Крыма. Президент союза пояснил, что крымские курорты, ранее испытывавшие недозагрузку, фиксируют значительный прирост бронирований — по оценкам туроператоров, он достигает 50% по сравнению с прошлым годом. «Фактически единственным направлением, способным принять увеличившийся поток, остается Крым, при этом рост цен пока не наблюдается»,— подчеркнул он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям из-за превышения уровня загрязнения и не могут использоваться для купания и рекреационных целей. Вместе с тем пляжи Крыма и Севастополя признаны пригодными для летнего отдыха.

Вячеслав Рыжков