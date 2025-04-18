Умер академик РАН Михаил Пальцев

Академик Михаил Пальцев умер 17 апреля в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Российской академии наук (РАН). Ученый основал новое научное направление — молекулярную медицину. Под его руководством были созданы инновационные препараты, вакцины и методы иммунотерапии, внедренные в практическую медицину, отметили в РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пальцев в 2007 году

Фото: Российская Академия Наук Михаил Пальцев в 2007 году

Фото: Российская Академия Наук

«В Российской академии наук запомнят академика Пальцева как яркого и талантливого ученого, организатора науки, принципиального руководителя и человека с активной гражданской позицией»,— говорится в сообщении академии.

Прощание с ученым состоится 21 апреля в 10:00 мск в ЦКБ управления делами президента (ул. Маршала Тимошенко, дом 25).

Михаил Пальцев родился в 1949 году в Москве. В 1972 году окончил лечебный факультет 1-го ММИ имени И. М. Сеченова. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году стал профессором кафедры патологической анатомии, а затем ректором института. На эту должность он переизбирался в 1992, 1997, 2002 и 2007 годах. В 2009-м был отстранен от поста после обвинения в растрате. Позднее уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, но в должности академика не восстановили. Ученый написал более 400 научных работ, в том числе 59 монографий и учебников.

Полина Мотызлевская