Для очистки пляжей Анапы от мазута разработали технологические цепочки

Ученые создали технологические цепочки для очистки загрязненных мазутом пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным специалистов, нефтепродукты распространились более чем на 60 км побережья, загрязнив свыше 1 млн куб. м песка. Глава научного фонда отметил, что вручную устранить последствия аварии невозможно — для работ приобретено 23 единицы спецтехники, включая оборудование для просеивания песка.

«Краснодарский край столкнулся с достаточно уникальным случаем. Очистка пляжа — это ситуация, с которой сталкивается весь мир в первый раз»,— заявил господин Анисимов.

По словам эксперта, ни одна технология отдельно не способна обеспечить требуемый уровень чистоты — 5 мг загрязнений на 1 кг песка. Сейчас формируются комплексные решения. При этом ситуация осложняется продолжающимися выбросами мазута и сложностью обнаружения загрязнений на морском дне. Специалисты рассчитывают на скорую подготовку эффективных методов очистки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания, при этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в регионе соответствует санитарным нормам. Подготовка к туристическому сезону в Крыму, Севастополе и на других курортах Краснодарского края продолжается в штатном режиме.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В море вылилось около 2,5 тыс. т мазута. По оценке экспертов, в результате аварии загрязненными оказались не менее 200 тыс. т грунта. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».

Анна Гречко