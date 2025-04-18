На Ставрополье в мае усилят меры безопасности в связи с массовыми мероприятиями

Власти Ставропольского края в мае усилят меры безопасности в связи с большим количеством массовых мероприятий. Об этом сообщили по итогам заседания антитеррористической комиссии с участием силовых ведомств сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На территории Ставрополья в мае запланировано проведение более 800 мероприятий. Среди них — празднование Дня солидарности трудящихся, Дня Победы, также в следующем месяце в регионе пройдет Кавказский инвестиционный форум. Губернатор сообщил, что поручил главам муниципалитетов согласовывать все массовые акции с правоохранительными органами.

«Это необходимо для защиты жизни и здоровья людей. Вместе мы должны сделать все, чтобы жители и гости края чувствовали себя на Ставрополье комфортно и были в безопасности», — написал глава региона в своем Telegram.

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая. Ожидается, что в нем примут участие около шести тыс. инвесторов и предпринимателей из России и других стран.