Министр промышленности и торговли РФ встретился с Михаилом Евраевым

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели встречу, в ходе которой обсудили развитие промышленности в регионе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромторг России Фото: Минпромторг России

Господин Алиханов прибыл в регион 18 апреля. Он посетил рыбинские предприятия, в том числе ПАО «ОДК-Сатурн». Там министр принял участие в награждении коллектива, который был удостоен ордена «За морские заслуги».

«Промышленность Ярославской области демонстрирует положительную динамику: индекс обрабатывающих производств по итогам 2024 года составил 101,5%, за январь-февраль этого года – 106,7%. При этом обработка формирует четверть валового регионального продукта области. Положительный тренд присутствует также в части привлечения инвестиций в экономику региона – с 2022 года их совокупный объем составил 429,1 млрд рублей, за 2024 год рост на 20%»,— сказал Антон Алиханов.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что в регионе работает свыше 3,2 тыс. промышленных предприятий.

«Ярославская область вошла в число 25 ведущих регионов страны по индексу промышленного производства, также мы активно реализуем проекты импортозамещения, развиваем фармацевтическую промышленность, химическое производство, электротехнику. Рост по отдельным направлениям в 2025 году составил от 114 до 200%»,— рассказал Михаил Евраев.

Алла Чижова