В Ульяновской области на 16% вырос спрос на специалистов по информбезопасности

Спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ-специалистов) в Ульяновской области в 2024 году вырос на 16% в сравнении с 2023 годом. К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter — одной из крупнейших в России в сфере онлайн-рекрутинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост спроса аналитики связывают с ростом хакерских атак: зафиксированные специалистами по информационной безопасности 500 тыс. DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объем за 2023 год.

По росту спроса на ИБ-специалистов Ульяновская область в ПФО находится на шестом месте среди регионов ПФО. Лидером по росту спроса в ПФО является Удмуртия (+79%), за ней следуют Чувашия (+44%) и Башкортостан (+33%).

В то же время по абсолютной величине открытых вакансий для ИБ-специалистов лидером стал Татарстан (850, прирост — 9%), на втором месте — Самарская область (579, прирост —7%), третью строчку занимает Нижегородская область (475). Оренбургская область в этом рейтинге на восьмом месте (110), Ульяновская область — на 12 позиции из 14 регионов ПФО.

Аналитики также отмечают, что в связи с ростом спроса растет и предлагаемая зарплата ИБ-специалистов. Так, в Ульяновской области медианная предлагаемая зарплата в этой сфере в 2024 году составила 60 тыс. руб., что на 30% выше медианной зарплаты 2023 года, при этом в вакансиях предлагаемая зарплата выросла до уровня 106 тыс. руб. «на руки».

Андрей Васильев, Ульяновск