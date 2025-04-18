Прокуратура потребовала отремонтировать внутриквартальный проезд на Автовской улице

Прокуратура Кировского района Петербурга проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Речь идет о ненадлежащем состоянии одной из районных дорог, на что пожаловались местные жители.

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Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки было установлено, что внутриквартальный проезд вблизи дома 15, корп. 3 по Автовской улице имеет выбоины и просадки.

По данному факту в адрес главы местной администрации МО Автово было внесено представление. Фактическое устранение нарушений в настоящий момент контролируется, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также потребовала отремонтировать внутриквартальный проезд на Невском проспекте, на состояние которого жаловались жильцы.

Андрей Цедрик