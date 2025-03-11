Прокуратура потребовала отремонтировать внутриквартальный проезд на Невском

В прокуратуру Центрального района Петербурга обратились жильцы многоквартирного дома 175 по Невском проспекту. Граждане пожаловались на неудовлетворительное состояние внутриквартального проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом и внутриквартальный проезд по адресу: Невский проспект, 175 в Центральном районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Жилой дом и внутриквартальный проезд по адресу: Невский проспект, 175 в Центральном районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в надзорном ведомстве, жильцы дома указали, что отремонтировать дорогу не могут уже несколько лет. В ходе проверки районная прокуратура выяснила, что дорожное покрытие действительно имеет существенные повреждения.

В адрес главы местной администрации МО Лиговка-Ямская было внесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал о требовании прокуратуры отремонтировать дорожное полотно в Перекупном переулке в том же районе Петербурга.

Андрей Цедрик