«Киноконцерт» с Гошей Куценко, Александр Пушной и «Лебединая песня»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят Imperial Orchestra с двумя концертами: «Cinema Medley: Интерстеллар» и «Cinema Medley 2: Оппенгеймер», Александр Пушной, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица и Дмитрий Харатьян с шоу «Киноконцерт». В музеях можно сходить на лекцию «Смоктуновский — актер, изменивший эпоху», а также на артист-ток с художником Суреном Хондкаряном. В театрах — посетить спектакли «Матросская тишина», «Ночь игуаны» и «Королева красоты». В кино — посмотреть документальный фильм Челси МакМаллан «Лебединая песня», кинокартину Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и биографическую драму «Поллок». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий и певец Александр Пушной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Телеведущий и певец Александр Пушной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Холле 19 апреля состоится концерт Imperial Orchestra «Cinema Medley: Интерстеллар». Музыканты Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга представят композиции из научно-фантастического фильма режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В этот же день в МТС Live Холл пройдет концерт Imperial Orchestra «Cinema Medley 2: Оппенгеймер». Музыканты и хор исполнят саундтреки из фильмов «Властелин колец», «Мстители», «Терминатор», «Джеймс Бонд», сериалов «Мандалорец», «Очень странные дела». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 19 апреля музыкант Александр Пушной и группа «ОТП Студио» отыграют концерт. Со сцены прозвучат такие песни, как «Все идет по плану», «Серо-желтая весна», «Надо радоваться!», «Парикмахер», «Улыбаемся и машем» и другие. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель Гоша Куценко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель Гоша Куценко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во Дворце Молодежи 21 апреля состоится киноконцерт. Актеры театра и кино: Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица и Дмитрий Харатьян исполнят песни из отечественных фильмов. Музыкальное сопровождение и живой звук обеспечит группа «ГК». Стоимость билета — от 3,6 тыс. руб.

В клубе «Нирвана» 23 апреля состоится концерт Ника Рок-н-Ролла с группой «Трите души». Зрителей ожидают путешествия по различным измерениям и реальностям под психоделическую музыку, резонирующую с запредельным. Ник Рок-н-Ролл и «Трите души» — это музыка вне жанра и концепта, рвущая шаблоны и привычные причинно-следственные связи. Название группы заимствовано у писателя Юрия Мамлеева, основоположника мистического реализма. В составе группы: Николай Кунцевич (вокал, тексты), Олег Румянцев (гитара), Азат Мухаметов (гитара), Иван Баженицкий (бас-гитара) и Дмитрий Дураков (ударные). Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Даниил Крамер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Пианист Даниил Крамер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 25 апреля состоится концерт «Питер — Джаз — Транзит». Музыканты Даниил Крамер, Константин Хазанович (фортепиано) и Дарья Чернакова (контрабас) исполнят зажигательный джаз в двух отделениях. Как известно, джаз зародился в южных широтах, сочетая солнечные африканские ритмы и мелодии с европейскими гармониями. Стоимость билета — 1,25 тыс. руб.

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 25 апреля состоится трибьют-шоу «SADE no ordinary tribute show». Симфонический оркестр исполнит такие хиты группы SADE, как «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «Cherish the Day» и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

На сцене Дворца Молодежи 25 апреля Neo Classic Orchestra представит концерт «Мировые хиты неоклассики». Музыканты исполнят композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, музыку из мультфильмов Миядзаки, а также треки Адель, Queen и из фильма «Ла-ла-ленд» в атмосфере 1000 свечей. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Выставки

В Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открылась выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Экспозиция рассказывает о героях, сражавшихся на фронтах войны и трудившихся в тылу. Посетители узнают трогательную историю любви Сагита Айнутдинова и Анастасии Первушиной, а также историю Рувима Куренца, спасшегося из гетто и ставшего инженером УОМЗ. На выставке представлены награды, личные вещи, документы, фотографии, обмундирование и оружие рядовых, командиров и полководцев, а также рисунки художников-фронтовиков, выполненные на местах боев. Выставка продлится до 24 августа. Стоимость билета — от 400 руб.

В Ельцин-центре 20 апреля Вячеслав Шмыров прочитает лекцию «Смоктуновский — актер, изменивший эпоху». Все началось с почти обреченной постановки «Идиота» в Ленинградском БДТ. Георгий Товстоногов пригласил на роль Мышкина никому не известного провинциального актера Иннокентия Смоктуновского. Однако премьера, прошедшая 31 декабря 1957 года, символично стала культурной вехой. Смоктуновский остался в истории как новый тип актера, которому под силу было сыграть и Мышкина, и Гамлета, и Деточкина, и Чайковского, и Иудушки Головлева. Как ему это удавалось и почему его жизненный путь стал своеобразной школой актерского мастерства — расскажу на лекции. Вход на нее свободный.

В Музее андеграунда 23 апреля пройдет артист-ток с художником Суреном Хондкаряном. Он поделится историей о своем творческом пути, участии в андеграундных выставках, о циклах работ, представленных на выставке «Сюрреалистические миры Сурена Хондкаряна», а также ответит на вопросы гостей. Художник расскажет, как рождаются его сюрреалистические образы и чем он вдохновляется. Стоимость билета на встречу — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка художников-фронтовиков «Судьба человека» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка художников-фронтовиков «Судьба человека» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Выставка художников-фронтовиков «Судьба человека» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка художников-фронтовиков «Судьба человека» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

В Музее наива 25-26 апреля будет проходить «Библионочь» в пространстве выставочного проекта «Судьба человека». В экспозиции представлены истории уральских художников — мастеров наивного искусства: Александры Уткиной, Афанасия Чепкасова, Николая Скороходова и Павла Устюгова — участников Великой Отечественной войны. Всего на выставке более 60 живописных и графических произведений, архивные материалы, письма и художественные тексты художников-фронтовиков. Стоимость полного билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди у афиши спектакля "Человек, который смеется" на здания Свердловского театра музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Люди у афиши спектакля "Человек, который смеется" на здания Свердловского театра музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Свердловском театре музыкальной комедии 21 апреля состоится показ мюзикла Нины Чусовой «Человек, который смеется», поставленного по мотивам одноименного исторического романа Виктора Гюго. Действия разворачиваются в Англии конца XVII — начала XVIII веков. Герой мюзикла Гуинплен носит маску «вечного смеха». Хотя его вид внушает ужас и страх, многие готовы платить хорошие деньги, чтобы посмотреть на знаменитого шута. Но вскоре Гуинплен узнает тайну своего происхождения, и ему предстоит сделать выбор между уродством и красотой души. Стоимость билета на спектакль — от 800 руб.

На сцене Малого драматического театра «Театрон» 24 апреля представят спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Постановка представляет собой историю человеческих судеб и безграничной любви Абрама Шварца к своему сыну, из которого он мечтает вырастить великого скрипача. Стоимость билета — от 600 руб.

В Центре современной драматургии 24 апреля сыграют спектакль «Королева красоты» по пьесе Мартина МакДонаха. Это история о разрушительной силе лжи, тотальном одиночестве, неоднозначном воздействии алкоголя и невкусном печенье. В мире, где абсурд кажется реальностью, герои задаются вопросами о смысле жизни, одиночестве и выборе между пассивным существованием и активным действием. Пьеса напоминает о том, что иногда лучше молчать, чем говорить, и оставаться дома, готовя суп. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фойе Коляда-театра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фойе Коляда-театра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 25 апреля покажут спектакль «Ночь игуаны», поставленный по одноименной драме Теннесси Уильямса. В пьесе, сложной для постановки и написанной в духе Чехова, нет резких сюжетных поворотов, открытых эмоций или бурных событий. Все — в полутонах и подтексте, из-за чего нелегко понять, что люди говорят слова, чтобы спрятать мысли и чувства, что их раздирает от тоски и что все они в конце концов ищут простого счастья. Спектакль рассказывает об отставном священнике Шенноне, который возит по Мексике пенсионерок и однажды обретает любовь в отеле «Коста Верде». Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 17 по 21 апреля показывают фильм Мауры Дельперо «Горная невеста» на языках оригинала с русскими субтитрами (итальянский и сефардский языки). По сюжету, молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны. Он остается жить в семье местного учителя и влюбляется в старшую дочь хозяина. Чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. В ролях: Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико. Стоимость билета — 350 руб.

В эти же даты в Ельцин-центре проходит показ анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Порко Россо». Главный персонаж Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество и превратился в человекообразную свинью. Он стал известен как Порко Россо и начал охотиться на воздушных пиратов. Но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 19 апреля покажут документальный фильм Челси МакМаллан «Лебединая песня» на английском языке с русскими субтитрами. В центре кинокартины — всемирно известная балерина Карен Кейн, которая, завершив карьеру, возглавила Национальный балет Канады. Она мечтает поставить на родной сцене свою редакцию «Лебединого озера». Но когда к старту репетиций все готово, начинается пандемия COVID, и труппу отправляют по домам. Впрочем, Карен дают второй шанс: спустя время артисты балета возвращаются на сцену, и работа над спектаклем возобновляется. Жизнь закулисья театра в этот период легла в основу фильма. Стоимость билета — 350 руб.

В Ельцин-центре 19 апреля пройдет показ фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Немолодой писатель Лопатин, во время войны ставший корреспондентом «Красной звезды», по пути из Москвы в очередную командировку на фронт делает крюк. Он едет в Ташкент — проконсультировать съемочную группу, работающую над фильмом по его очеркам, а также навестить семью погибшего сослуживца, встретить новый 1943 год и пережить недолгую, но яркую любовь. Так он проживает 20 дней без войны. В ролях: Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко, Ангелина Степанова, Екатерина Васильева, Николай Гринько, Люсьена Овчинникова, Михаил Кононов, Лия Ахеджакова, Рашид Садыков. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 22 апреля покажут биографическую драму «Поллок», повествующую о жизни знаменитого американского художника Джексона Поллока. Фильм фокусируется на борьбе Поллока с личными демонами, включая алкоголизм, неуверенность и трудности в отношениях. Художник представлен как сложная личность, переживающая творческий кризис. В фильме раскрываются его художественные искания и отношения с супругой, художницей Ли Крастнер. В ролях: Эд Харрис, Марсия Гей Харден. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева