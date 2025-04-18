«Киноконцерт» с Гошей Куценко, Александр Пушной и «Лебединая песня»
Какие концерты и спектакли пройдут в Екатеринбурге с 19 по 25 апреля
На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят Imperial Orchestra с двумя концертами: «Cinema Medley: Интерстеллар» и «Cinema Medley 2: Оппенгеймер», Александр Пушной, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица и Дмитрий Харатьян с шоу «Киноконцерт». В музеях можно сходить на лекцию «Смоктуновский — актер, изменивший эпоху», а также на артист-ток с художником Суреном Хондкаряном. В театрах — посетить спектакли «Матросская тишина», «Ночь игуаны» и «Королева красоты». В кино — посмотреть документальный фильм Челси МакМаллан «Лебединая песня», кинокартину Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и биографическую драму «Поллок». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Телеведущий и певец Александр Пушной
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Концерты
В МТС Live Холле 19 апреля состоится концерт Imperial Orchestra «Cinema Medley: Интерстеллар». Музыканты Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга представят композиции из научно-фантастического фильма режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.
В этот же день в МТС Live Холл пройдет концерт Imperial Orchestra «Cinema Medley 2: Оппенгеймер». Музыканты и хор исполнят саундтреки из фильмов «Властелин колец», «Мстители», «Терминатор», «Джеймс Бонд», сериалов «Мандалорец», «Очень странные дела». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.
В концерт-холле «Свобода» 19 апреля музыкант Александр Пушной и группа «ОТП Студио» отыграют концерт. Со сцены прозвучат такие песни, как «Все идет по плану», «Серо-желтая весна», «Надо радоваться!», «Парикмахер», «Улыбаемся и машем» и другие. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.
Актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель Гоша Куценко
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Во Дворце Молодежи 21 апреля состоится киноконцерт. Актеры театра и кино: Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица и Дмитрий Харатьян исполнят песни из отечественных фильмов. Музыкальное сопровождение и живой звук обеспечит группа «ГК». Стоимость билета — от 3,6 тыс. руб.
В клубе «Нирвана» 23 апреля состоится концерт Ника Рок-н-Ролла с группой «Трите души». Зрителей ожидают путешествия по различным измерениям и реальностям под психоделическую музыку, резонирующую с запредельным. Ник Рок-н-Ролл и «Трите души» — это музыка вне жанра и концепта, рвущая шаблоны и привычные причинно-следственные связи. Название группы заимствовано у писателя Юрия Мамлеева, основоположника мистического реализма. В составе группы: Николай Кунцевич (вокал, тексты), Олег Румянцев (гитара), Азат Мухаметов (гитара), Иван Баженицкий (бас-гитара) и Дмитрий Дураков (ударные). Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.
Пианист Даниил Крамер
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В Свердловской государственной академической филармонии 25 апреля состоится концерт «Питер — Джаз — Транзит». Музыканты Даниил Крамер, Константин Хазанович (фортепиано) и Дарья Чернакова (контрабас) исполнят зажигательный джаз в двух отделениях. Как известно, джаз зародился в южных широтах, сочетая солнечные африканские ритмы и мелодии с европейскими гармониями. Стоимость билета — 1,25 тыс. руб.
В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 25 апреля состоится трибьют-шоу «SADE no ordinary tribute show». Симфонический оркестр исполнит такие хиты группы SADE, как «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «Cherish the Day» и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.
На сцене Дворца Молодежи 25 апреля Neo Classic Orchestra представит концерт «Мировые хиты неоклассики». Музыканты исполнят композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, музыку из мультфильмов Миядзаки, а также треки Адель, Queen и из фильма «Ла-ла-ленд» в атмосфере 1000 свечей. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.
Выставки
В Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открылась выставка «Победители! К 80-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Экспозиция рассказывает о героях, сражавшихся на фронтах войны и трудившихся в тылу. Посетители узнают трогательную историю любви Сагита Айнутдинова и Анастасии Первушиной, а также историю Рувима Куренца, спасшегося из гетто и ставшего инженером УОМЗ. На выставке представлены награды, личные вещи, документы, фотографии, обмундирование и оружие рядовых, командиров и полководцев, а также рисунки художников-фронтовиков, выполненные на местах боев. Выставка продлится до 24 августа. Стоимость билета — от 400 руб.
В Ельцин-центре 20 апреля Вячеслав Шмыров прочитает лекцию «Смоктуновский — актер, изменивший эпоху». Все началось с почти обреченной постановки «Идиота» в Ленинградском БДТ. Георгий Товстоногов пригласил на роль Мышкина никому не известного провинциального актера Иннокентия Смоктуновского. Однако премьера, прошедшая 31 декабря 1957 года, символично стала культурной вехой. Смоктуновский остался в истории как новый тип актера, которому под силу было сыграть и Мышкина, и Гамлета, и Деточкина, и Чайковского, и Иудушки Головлева. Как ему это удавалось и почему его жизненный путь стал своеобразной школой актерского мастерства — расскажу на лекции. Вход на нее свободный.
В Музее андеграунда 23 апреля пройдет артист-ток с художником Суреном Хондкаряном. Он поделится историей о своем творческом пути, участии в андеграундных выставках, о циклах работ, представленных на выставке «Сюрреалистические миры Сурена Хондкаряна», а также ответит на вопросы гостей. Художник расскажет, как рождаются его сюрреалистические образы и чем он вдохновляется. Стоимость билета на встречу — 400 руб.
В Музее наива 25-26 апреля будет проходить «Библионочь» в пространстве выставочного проекта «Судьба человека». В экспозиции представлены истории уральских художников — мастеров наивного искусства: Александры Уткиной, Афанасия Чепкасова, Николая Скороходова и Павла Устюгова — участников Великой Отечественной войны. Всего на выставке более 60 живописных и графических произведений, архивные материалы, письма и художественные тексты художников-фронтовиков. Стоимость полного билета — 200 руб.
Люди у афиши спектакля "Человек, который смеется" на здания Свердловского театра музыкальной комедии
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Спектакли
В Свердловском театре музыкальной комедии 21 апреля состоится показ мюзикла Нины Чусовой «Человек, который смеется», поставленного по мотивам одноименного исторического романа Виктора Гюго. Действия разворачиваются в Англии конца XVII — начала XVIII веков. Герой мюзикла Гуинплен носит маску «вечного смеха». Хотя его вид внушает ужас и страх, многие готовы платить хорошие деньги, чтобы посмотреть на знаменитого шута. Но вскоре Гуинплен узнает тайну своего происхождения, и ему предстоит сделать выбор между уродством и красотой души. Стоимость билета на спектакль — от 800 руб.
На сцене Малого драматического театра «Театрон» 24 апреля представят спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Постановка представляет собой историю человеческих судеб и безграничной любви Абрама Шварца к своему сыну, из которого он мечтает вырастить великого скрипача. Стоимость билета — от 600 руб.
В Центре современной драматургии 24 апреля сыграют спектакль «Королева красоты» по пьесе Мартина МакДонаха. Это история о разрушительной силе лжи, тотальном одиночестве, неоднозначном воздействии алкоголя и невкусном печенье. В мире, где абсурд кажется реальностью, герои задаются вопросами о смысле жизни, одиночестве и выборе между пассивным существованием и активным действием. Пьеса напоминает о том, что иногда лучше молчать, чем говорить, и оставаться дома, готовя суп. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб.
Фойе Коляда-театра
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В Коляда-театре 25 апреля покажут спектакль «Ночь игуаны», поставленный по одноименной драме Теннесси Уильямса. В пьесе, сложной для постановки и написанной в духе Чехова, нет резких сюжетных поворотов, открытых эмоций или бурных событий. Все — в полутонах и подтексте, из-за чего нелегко понять, что люди говорят слова, чтобы спрятать мысли и чувства, что их раздирает от тоски и что все они в конце концов ищут простого счастья. Спектакль рассказывает об отставном священнике Шенноне, который возит по Мексике пенсионерок и однажды обретает любовь в отеле «Коста Верде». Стоимость билета — от 800 руб.
Ельцин-центр
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Кино
В Ельцин-центре с 17 по 21 апреля показывают фильм Мауры Дельперо «Горная невеста» на языках оригинала с русскими субтитрами (итальянский и сефардский языки). По сюжету, молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны. Он остается жить в семье местного учителя и влюбляется в старшую дочь хозяина. Чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. В ролях: Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико. Стоимость билета — 350 руб.
В эти же даты в Ельцин-центре проходит показ анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Порко Россо». Главный персонаж Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество и превратился в человекообразную свинью. Он стал известен как Порко Россо и начал охотиться на воздушных пиратов. Но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Стоимость билета — 350 руб.
Ельцин-центр
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
В Ельцин-центре 19 апреля покажут документальный фильм Челси МакМаллан «Лебединая песня» на английском языке с русскими субтитрами. В центре кинокартины — всемирно известная балерина Карен Кейн, которая, завершив карьеру, возглавила Национальный балет Канады. Она мечтает поставить на родной сцене свою редакцию «Лебединого озера». Но когда к старту репетиций все готово, начинается пандемия COVID, и труппу отправляют по домам. Впрочем, Карен дают второй шанс: спустя время артисты балета возвращаются на сцену, и работа над спектаклем возобновляется. Жизнь закулисья театра в этот период легла в основу фильма. Стоимость билета — 350 руб.
В Ельцин-центре 19 апреля пройдет показ фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Немолодой писатель Лопатин, во время войны ставший корреспондентом «Красной звезды», по пути из Москвы в очередную командировку на фронт делает крюк. Он едет в Ташкент — проконсультировать съемочную группу, работающую над фильмом по его очеркам, а также навестить семью погибшего сослуживца, встретить новый 1943 год и пережить недолгую, но яркую любовь. Так он проживает 20 дней без войны. В ролях: Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко, Ангелина Степанова, Екатерина Васильева, Николай Гринько, Люсьена Овчинникова, Михаил Кононов, Лия Ахеджакова, Рашид Садыков. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Музей андеграунда
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
В Музее андеграунда 22 апреля покажут биографическую драму «Поллок», повествующую о жизни знаменитого американского художника Джексона Поллока. Фильм фокусируется на борьбе Поллока с личными демонами, включая алкоголизм, неуверенность и трудности в отношениях. Художник представлен как сложная личность, переживающая творческий кризис. В фильме раскрываются его художественные искания и отношения с супругой, художницей Ли Крастнер. В ролях: Эд Харрис, Марсия Гей Харден. Стоимость билета — 400 руб.