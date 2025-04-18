В Волгограде риелтор пойдет под суд за хищение 68 млн бюджетных средств

В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении риелтора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка с октября 2022 года по апрель 2024 года реализовала разработанную ею преступную схему по хищению денег из бюджета Волгоградской области. Она сознательно продавала квартиры, которые не соответствуют ряду обязательных требований. Женщина знала, что приобретаемые для определенной социальной категории граждан жилые помещения должны, в частности, находиться в домах с физическим износом не более 20%.

Для сокрытия указанного факта фигурантка связалась с сотрудницей организации по технической инвентаризации и передавала ей незаконные вознаграждения. Взамен та указывала в технических паспортах квартир заведомо ложные данные. В отношении работницы фирмы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Благодаря представлению поддельных документов и введению в заблуждение стороны госзаказчика фигурантка победила в электронных аукционах, заключила контракты на поставку 43 жилых помещений для муниципальных нужд. Как выяснило следствие, риелтор распорядилась по своему усмотрению более 68 млн руб., незаконно перечисленными ей из областного бюджета.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении риелтора. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов