Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух слесарей «Павловскводоканала»

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

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Фото: управление СКР по Воронежской области Фото с места происшествия

Фото: управление СКР по Воронежской области

В основу уголовного дела легли события 17 апреля, которые произошли в селе Елизаветовка Павловского района. По предварительным данным, по время очистки насосного оборудования в канализационном отсеке двое слесарей некоего предприятия в возрасте 46 лет и 51 года погибли, еще один сотрудник пострадал и был доставлен в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, назначили судебно-медицинские экспертизы и допрашивают свидетелей.

Проверку по факту происшествия проводят и сотрудники региональной Гострудинспеции. Там уточнили, что речь идет о работниках муниципального учреждения «Павловскводоканал». Причиной смерти двоих из них и госпитализации третьего могло стать отравление газами.

Алина Морозова