Управляющую компанию оштрафовали после травмы ребенка на детской горке в Ижевске

Управляющую компанию ООО УК «АМ» оштрафовали после травмирования 5-летнего ребенка на детской горке, расположенной на придомовой территории, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в январе 2025-го. Несовершеннолетний получил перелом дистального отдела большеберцовой кости из-за сквозной дыры на детской горке.

Управляющую компанию привлекли к административной ответственности за управление многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Ей назначили 125 тыс. руб. штрафа.