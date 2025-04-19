обновлено 11:19
Управляющую компанию оштрафовали после травмы ребенка на детской горке в Ижевске
Управляющую компанию ООО УК «АМ» оштрафовали после травмирования 5-летнего ребенка на детской горке, расположенной на придомовой территории, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ
Инцидент произошел в январе 2025-го. Несовершеннолетний получил перелом дистального отдела большеберцовой кости из-за сквозной дыры на детской горке.
Управляющую компанию привлекли к административной ответственности за управление многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Ей назначили 125 тыс. руб. штрафа.