Умер актер дубляжа Рудольф Панков

Умер российский актер дубляжа Рудольф Панков, известный своим голосом в более чем 800 кинопроектах, сообщил «Кинопоиск». Господину Панкову было 87 лет. Информация о похоронах будет обнародована позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рудольф Панков

Фото: wikimedia.org Рудольф Панков

Фото: wikimedia.org

Рудольф Панков начал карьеру в кино в 1960 году. Получил широкую известность после дубляжа Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале», Дэвида Суше в роли Эркюля Пуаро.

Господин Панков озвучивал персонажей популярных франшиз: Одина в «Тор: Рагнарек», Артура Уизли из «Гарри Поттера», Кориолана Сноу из «Голодных игр», Магнето из «Людей Икс», агента Кея из «Людей в черном».

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года. Помимо озвучивания снимался в кинолентах, среди которых «Живет такой парень» и «Семнадцать мгновений весны». Последняя его роль была в картине «Будулай, которого не ждут».