В Таганроге застройщики могут не успеть сдать в срок жилье для детей-сирот

Застройщики в Таганроге не успеть сдать в срок два дома с квартирами для детей-сирот — до 30 июня 2025 года. Для выхода на соответствие графику с предприятиями идет претензионная работа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контракты на приобретение квартир власти заключили в сентябре 2024 года, следует из сообщения. До конца сентября 2025 года в эксплуатацию должны быть введены дом на ул. Победы (11 жилых помещений передадут детям-сиротам) и дом №11 в пер. Пограничном (здесь приобретено 22 жилых помещения).

Всего в этом году жилье ожидают 43 ребенка. В настоящее время проводятся конкурсы на приобретение жилых лимитов в соответствии с лимитами на 2025 год.

Мария Хоперская