Градостроительный совет Ростовской области возглавит Юрий Слюсарь

На строительном форуме «Ступени.Рост» врио губернатора Юрий Слюсарь объявил о создании градостроительного совета и новых подходах к развитию территорий региона. Совет, который возглавит сам глава региона, будет оценивать соответствие проектов историческому облику Ростовской агломерации, включающей Ростов-на-Дону, Батайск, Аксайский и Мясниковский районы, сообщает пресс-служба донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ключевым принципом новой градостроительной политики станет комплексное развитие территорий. Возведение новых зданий будет осуществляться в комплексе с инфраструктурой: дорогами, школами, детскими садами и медучреждениями. Особое внимание будет уделяться единому архитектурному облику новых объектов, которые должны гармонично вписываться в существующую застройку.

От застройщиков, желающих работать в регионе, власть ждет и честной экономической политики – это, в частности, касается уплаты налогов.

«Те компании, которые осуществляют строительство в Ростовской области, должны быть зарегистрированы у нас, на Дону. Люди, которые здесь работают, должны платить налоги в Ростовской области»,— считает Юрий Слюсарь.

Напомним, отраслевой строительный форум «Ступени. Рост» проходит в донской столице 15-18 апреля. В его работе принимают участие более 300 представителей строительного бизнеса.

Валентина Любашенко