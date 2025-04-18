Ижевчанина обвинили в склонении девушки-подростка к наркотикам и изнасиловании

47-летнего ижевчанина отправили в СИЗО по делу о склонении знакомой несовершеннолетней к приему наркотика метилэфедрона и изнасиловании под угрозой убийством, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигуранту вменяют ряд соответствующих статей (ст. 230, ст. 228.1, ст. 131, ст. 132 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что преступление произошло в августе 2024-го. Обвиняемый сбыл потерпевшей 2009 г.р. вещество с наркотиком в составе, после чего «склонил несовершеннолетнюю к потреблению». Также, по версии следствия, обвиняемый совершил над девушкой-подростком насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, и изнасиловал ее.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Ленинский суд Ижевска удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 15 июня.