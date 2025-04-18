В Самарской области столкнулись два легковых авто и грузовик, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в пятницу, 18 апреля. Происшествие случилось в 13:20 (MSK+1) в Ставропольском районе на 12 км автодороги Тольятти-Ташелка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель 1986 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу в месте, где обгон разрешен, и врезался в грузовик MAN в составе полуприцепа. После этого легковую машину отбросило на Chevrolet Niva, которая следовала в попутном направлении.

В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте до приезда скорой помощи. Автомобилисту из грузовика была оказана разовая медицинская помощь. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Георгий Портнов