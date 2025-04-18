В Москве школьник поджег пункт полиции по указке украинских мошенников

Сотрудники полиции задержали в Москве 13-летнего школьника, который поджег дверь опорного пункта полиции по указанию мошенников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Примерно в 13:30 мск 18 апреля молодой человек подошел к двери пункта полиции №48 по Рязанскому району и разбил о нее бутылку с горючей смесью. Полицейские заметили возгорание и быстро потушили его.

Школьник был задержан до приезда родителей. Поджечь пункт полиции его вынудили украинские мошенники, пишет Telegram-канал Mash. Официально МВД эти сообщения не комментировало.