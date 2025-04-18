В Темрюкском районе планируют открыть 40 пляжей

В предстоящий летний сезон на территории Темрюкского района планируют открыть 40 пляжных зон, из которых 31 расположена на побережье Азовского моря, девять — на Черноморском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

По информации Роспотребнадзора, девять пляжей на черноморском участке не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям из-за превышения показателей загрязнения. Возможность их функционирования в рамках курортного сезона будет зависеть от результатов последующих исследований.

Пляжи Азовского побережья, включая зоны в акватории Таманского залива, готовятся к началу сезона без выявленных ограничений. По состоянию на середину апреля препятствий для их открытия не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков