Орловский производитель гладильных досок увеличил чистую прибыль втрое

По итогам 2024 года орловский производитель гладильных досок и стремянок ООО «Сарайлы-М» увеличил чистую прибыль в три раза по сравнению с 2023 годом: с 20,5 до 61,6 млн руб. Выручка компании выросла на 23,7%: с 313 до 387 млн руб. Это следует из базы данных Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж повысилась на 19,4%: с 219,3 до 261 млн руб. Прибыль от продаж увеличилась в три раза: с 26,4 до 78,6 млн руб.

Кредиторская задолженность компании снизилась с 20 до 18,5 млн руб. (разница — 7,9%), дебиторская при этом выросла с 81,3 до 86,3 млн руб. (разница — 6,1%).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Сарайлы-М» было зарегистрировано в Орловской области в 1999 году. Основной вид деятельности — производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — турецкий бизнесмен Чимен Неджип. Генеральный директор — Баджак Ахмет.

Юрий Голубь