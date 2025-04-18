Жительница Сызрани предстанет перед судом за преступления в отношении своих малолетних детей

В Сызранский городской суд направлено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Сызрани. Она обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 11 февраля 2024 года обвиняемая нанесла своему годовалому сыну несколько ударов по голове, в том числе предметами, находящимися рядом. От полученных травм ребенок скончался на месте.

С апреля 2023 года по февраль 2024 года жительница Сызрани систематически оставляла мальчика и его старшего брата 2019 года рождения одних в квартире. Этим она подвергала их жизнь и здоровье опасности.

Старший сын обвиняемой находится на попечении родственников.

Руфия Кутляева