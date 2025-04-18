Пермский театр оперы и балета отметит два юбилея премьерами

В предстоящем сезоне Пермский театр оперы и балета планирует представить две новых вариации балета и две оперы, сообщает пресс-служба театра. Премьеры будут посвящены значимым датам театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский балет в следующем сезоне отпразднует столетие труппы, показав новые версии двух хрестоматийных произведений классического репертуара. 21 ноября будет представлено возобновление «Лебединого озера» в авторской редакции Алексея Мирошниченко. В марте 2026 года будет показана премьера «Жизели» Адольфа Адана, с постановки которой в 1926 году начинается биография труппы. Первая оперная премьера назначена на 16 октября 2025 года —«Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. Продолжит оперный цикл «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.

155-летие со дня основания театр отметит в декабре 2025 года. В художественную программу войдет концертное исполнение оперы «Аида» Джузеппе Верди. Особое место в программе юбилейного сезона займут гастроли на сцене Концертного зала им. Чайковского, которые пройдут в ноябре 2025 года. Продолжат концертные исполнения опер «Риголетто» Джузеппе Верди и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.