Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по автомобилю под Белгородом

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего ожоги лица и кисти, закрытая черепно-мозговая травма, баротравма. Его доставили в Октябрьскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения пациента планируют перевести в областную клиническую больницу в Белгороде.

В результате взрыва дрона транспортное средство загорелось — спасатели потушили пожар.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова