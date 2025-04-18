Взятка выпала из вентиляции

Нижегородский райсуд в мае начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего проректора Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Савелова, обвиненного в получении взятки за информацию о торгах вуза от поставщика вентиляционных систем. В 2017–2020 годах подсудимый получил в общей сложности 500 тыс. руб. от учредителя ООО «ОКБ 15» Дмитрия Рахматуллина небольшими суммами, которые, по словам Сергея Савелова, были меньше его зарплаты в ПИМУ. На эти деньги он покупал, в том числе, продукты питания, и долго ждал, когда за ним придут силовики, а когда его задержали, испытал облегчение и написал явку с повинной. 18 апреля суд продлил ему домашний арест на полгода. Взяткодатель, по данным «Ъ», заключил сделку с прокуратурой, в отношении других бывших управленцев ПИМУ расследуются уголовные дела о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший проректор ПИМУ Сергей Савелов в суде

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Бывший проректор ПИМУ Сергей Савелов в суде

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд 18 апреля рассмотрел ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста бывшему проректору по административно-хозяйственной работе Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Сергею Савелову. Ему инкриминировали единственный эпизод получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от учредителя ООО «ОКБ 15» Дмитрия Рахматуллина, компании которого участвовали в торгах вуза на поставку вентиляционного оборудования. В 20217–2020 годах взяткодатель при личных встречах передал Сергею Савелову в общей сложности 500 тыс. руб. за внутренние сведения о торгах. Проректор информировал его о ценах, гарантировал заключение контракта, общее покровительство и попустительство при приемке работ, отмечали в СУ СКР.

Уголовное дело расследовали в кратчайшие сроки. Сергея Савелова задержали 12 декабря 2024 года и на следующий день Московский райсуд по ходатайству следствия отправил его на два месяца в следственный изолятор. Однако через две недели тот же Московский райсуд смягчил меру пресечения и перевел его из СИЗО под домашний арест. В апреле прокурор утвердил обвинительное заключение и передал уголовное дело в Нижегородский райсуд. 18 апреля планировалось начать рассматривать его по существу, однако подсудимого не уведомили о судебном заседании в положенный пятидневный срок, и заседание пришлось отложить на май.

Одновременно у Сергея Савелова подошел к концу срок домашнего ареста, который прокурор попросил продлить на полгода, подчеркнув, что основания для меры пресечения не отпали. Подсудимый и его защита не стали возражать. Сергей Савелов останется дома до 13 октября на время судебного следствия.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал журналистам, что с 2020 года «ничем подобным не занимался», а при обысках никакого имущества, которое не соответствовало бы его доходам, найдено не было. Деньги он брал небольшими частями по 150 тыс. руб., таким образом взятка была растянута на три года, но ущерба вузу фигурант не нанес. «Очень сожалею о том, что сделал: сумма была небольшая, а результат получился вот такой. Человек слаб. Предложили — я взял»,— сообщил Сергей Савелов.

Он признался, что потратил часть денег, в том числе, на продукты питания. При этом суммы части взятки были меньше его официальной зарплаты в вузе. Подсудимый отметил, что осознавал пагубность своих действий и возможные последствия, и в 2020 году решил остановиться. Все эти годы он сильно переживал и сожалел о преступлении: «Когда ко мне все-таки пришли, наступило облегчение. Закончилось ожидание того, что этот момент рано или поздно наступит».

Компания, представитель которой передавал экс-проректору деньги, могла заранее подготовиться к конкурсам и с помощью информации от фигуранта получала определенное конкурентное преимущество. Однако не всегда выигрывала торги, признался Сергей Савелов. На вопрос о перспективах судебного следствия он ответил, что рассчитывает получить наказание, не связанное с лишением свободы. Впрочем, подсудимый признал, что подобных судебных решений в практике уголовной статьи о взятках мало.

Добавим, в отношении взяткодателя также расследуется уголовное дело о коррупции. По данным «Ъ», он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Фигурантами уголовных дел стали и другие бывшие управленцы вуза. В марте по обвинению в мошенничестве арестовали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника контрактной службы вуза Вячеслава Матвеичева, директора института реабилитации вуза Сергея Хрулева, а также представителя компании — поставщика медицинского оборудования. Следствие полагает, что в 2021 году обвиняемые подготовили подложные документы на закупку велоэргометров у аффилированных лиц по завышенным ценам за 7,7 млн руб. и поделили деньги.

Роман Рыскаль