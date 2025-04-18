На Дону яровыми культурами засеяли 450 тысяч гектаров
В Ростовской области во всех 43 районах продолжаются весенние посевные работы. Яровые культуры посажены на площади почти 450 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Уточняется, что пока засеяли почти 30% от площади, отведенной в регионе под весенние полевые работы.
«Кроме того, на полях области проводят сев зерновых и зернобобовых. Донские хозяйства в полной мере обеспечены семенами, удобрениями, ГСМ»,– сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.
По площади фактического сева яровых лидируют такие районы как Сальский (порядка 36 тыс. га), Зерноградский (более 32 тыс. га) и Целинский (30 тыс. га).
Также активизируется льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ. Донским земледельцам уже выдано 8,7 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов.