На Дону яровыми культурами засеяли 450 тысяч гектаров

В Ростовской области во всех 43 районах продолжаются весенние посевные работы. Яровые культуры посажены на площади почти 450 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уточняется, что пока засеяли почти 30% от площади, отведенной в регионе под весенние полевые работы.

«Кроме того, на полях области проводят сев зерновых и зернобобовых. Донские хозяйства в полной мере обеспечены семенами, удобрениями, ГСМ»,– сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.

По площади фактического сева яровых лидируют такие районы как Сальский (порядка 36 тыс. га), Зерноградский (более 32 тыс. га) и Целинский (30 тыс. га).

Также активизируется льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ. Донским земледельцам уже выдано 8,7 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов.

Валентина Любашенко