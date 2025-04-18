Бизнесмен из Чернушки осужден к реальному сроку за мошенничество при строительстве контейнерных площадок

Чернушинский суд вынес приговор в отношении директора местной фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Судом установлено, что бизнесмен при исполнении трех муниципальных контрактов на строительство контейнерных площадок предоставил заказчику заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и получил оплату за них. Ущерб, причиненный бюджету Чернушки, превысил 2,6 млн руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.

С осужденного также взыскана сумма причиненного ущерба. В целях обеспечения иска судом сохранен арест на транспортное средство Lexus RX300.