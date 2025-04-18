Бизнесмен из Чернушки осужден к реальному сроку за мошенничество при строительстве контейнерных площадок
Чернушинский суд вынес приговор в отношении директора местной фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Судом установлено, что бизнесмен при исполнении трех муниципальных контрактов на строительство контейнерных площадок предоставил заказчику заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и получил оплату за них. Ущерб, причиненный бюджету Чернушки, превысил 2,6 млн руб.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.
С осужденного также взыскана сумма причиненного ущерба. В целях обеспечения иска судом сохранен арест на транспортное средство Lexus RX300.