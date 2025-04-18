Жительницу Магнитогорска осудили за мошенничество с маткапиталом

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновной местную жительницу в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что жительница Магнитогорска обманным путем получила в одном из отделов ЗАГС Челябинска свидетельство о рождении ребенка. С ним она обратилась в пенсионный фонд для оформления сертификата на получение материнского капитала. Деньги перечислили в кредитный потребительский кооператив «Финансовая гарантия», и ненастоящая мать приобрела участок для строительства дома. Кроме того, на основании ложного документа она получала ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием якобы существующего ребенка.

Виталина Ярховска