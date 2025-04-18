Виноградопригодные земли Кубани появятся на инвестиционной карте региона

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края намерен нанести обозначения виноградопригодных земель на инвестиционную карту региона. Решение призвано упростить процесс подбора соответствующих участков для инвесторов, заявила первый заместитель руководителя ведомства Евгения Воробьева на конференции «Финансы будущего», организованной агентством «Юг Таймс», сообщает «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Данный сервис позволяет увидеть, какие инвестиционные площадки есть в регионе, куда можно инвестировать. Сегодня также планируется внедрение нового слоя на эту карту — виноградопригодных земель, что облегчит поиск участков для всех сфер бизнеса»,— рассказала госпожа Воробьева.

По словам замглавы департамента, в 2024 году предприниматели Кубани получили поддержку в размере 48 млрд руб. В крае функционирует региональный инвестиционный стандарт, а также ведется работа по внедрению муниципального инвестиционного стандарта.

В 2024 году инвестиционный портфель Краснодарского края достиг 4 трлн руб. На стадии реализации находились 550 проектов, предполагающих создание 112 тыс. рабочих мест.

Анна Гречко