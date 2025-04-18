В выходные в двух районах Перми изменят маршруты общественного транспорта

В Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми 19 и 20 апреля будут временно изменена работа автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Автобусы маршрутов №17, 26, 37 и 70 из центра города будут следовать в объезд по ул. Индустриализации, Хрустальной и Анри Барбюса. В направлении центра города маршруты №17 и №37 проследуют по ул. Ивановской, КИМ, Грачева, Анри Барбюса и Хрустальной. Маршрут №82 будет совершать разворот по ул. Анри Барбюса вместо улицы КИМ.

В Индустриальном районе 19 и 20 апреля будет перекрыт один из проездов через трамвайные пути в районе Стахановского кольца. Ограничения движения связаны с продолжением работ по реконструкции трамвайных путей на пересечении с проезжей частью.

На этот период автобусы маршрута №36 из центра города будут следовать в объезд по ул. Советской Армии. Автобус №4 из центра города проследует без заезда на остановку «Улица Стахановская». Остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке ул. Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.